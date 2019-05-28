Почти половине российских семей денег хватает только на еду и одежду

Очередное исследование показало, что не все жители России могут полностью финансово обеспечить свой быт. Так, около половины российских семей (48,2%) могут потратить деньги только на еду и одежду. Что касается товаров длительного потребления (в частности, телефон, холодильник, мебель и так далее), то на эти нужды финансов уже не хватает. Как передает РБК, эти данные содержатся в докладе Росстата, в котором речь идет о распределении домохозяйств «по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года».

При этом, как отмечается, обновленные данные показали более «позитивный» результат: на год ранее только еду и одежду могли купить 49,8% семей.