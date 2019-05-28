Армия Сербии приведена в боеготовность из-за задержания сербов в Косово

Вооруженные силы Сербии и спецназ МВД приведены в полную боевую готовность. Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, это произошло после соответствующего указа президента Сербии Александра Вучича. Уточняется, что на такой шаг власти были вынуждены пойти после инцидента в Косово, во время которого, согласно предварительной информации, было задержано 13 сербов. «Задержаны сотрудники косовской полиции сербской национальности и гражданские лица», - говорится в сообщении.