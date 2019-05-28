Анаконда из бостонского аквариума «клонировала» саму себя

В бостонском аквариуме (Соединенные Штаты) зелёная анаконда Анна обзавелась потомством без участия самца.

Восьмилетняя взрослая анаконда жила в аквариуме, где представлены только взрослые самки без самцов, а появление потомства случилось благодаря партеногенезу (особая форма размножения без оплодотворения).

Часть потомства была мертворожденной, выжило только 2 анаконды (генетические клоны матери).

Тестирование ДНК подтвердило, что зеленые анаконды длиной 0,61 см являются продуктом бесполого размножения. Редкая репродуктивная стратегия называется партеногенезом («однополое размножение» или «девственное размножение»).

Партеногенез гораздо чаще встречается в мире растений и насекомых. Это процесс, который позволяет женскому организму размножаться без оплодотворения самцом, крайне редок среди видов позвоночных. Партеногенез был задокументирован у ограниченного числа видов ящериц, акул, птиц и змей. Это второй известный подтвержденный случай партеногенеза у зеленой анаконды.