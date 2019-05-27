В РАН заявили, что США теряют из-за коррозии 4% от ВВП

Официальный представитель Российской академии наук сообщил о том, что ежегодно из-за одной только коррозии США теряют такое количество денег, которое эквивалентно 4% годового ВВП страны, сообщают «Известия». На текущий момент в России не ведется ни учета, ни исследований на данную тематику, поэтому нельзя с абсолютной уверенностью назвать ту сумму, которую в России «съедает» коррозия, но можно предположить, что данный показатель будет приблизительно равен 2-3% годового объема ВВП страны.