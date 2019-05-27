Рынок страхования жизни в России упал впервые за 10 лет

Один из сегментов рынка страховых услуг России, отвечающий за страхование жизни и здоровья, стремительно теряет свои объемы, что происходит впервые за последние 10 лет, сообщает «ТАСС». По итогам первого квартала 2019 года объемы вышеназванного «отрезка» рынка сократились более чем на 5% и продолжают сокращаться. Напоминаем, что ранее вышеназванный спектр страховых услуг являлся наиболее быстрорастущим в России.