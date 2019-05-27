На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко
27.05.2019 20:58
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Украинские правоохранительные органы возбудили еще одно уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко, на этот раз обвинив его в узурпации судебной власти, сообщают «РИА новости». Данное уголовное дело стало четвертым по счету делом, однако источники, близкие к сути данного вопроса заверяют в том, что против Порошенко готовится к возбуждению еще не меньше десятка различных делопроизводств.
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