На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко

Украинские правоохранительные органы возбудили еще одно уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко, на этот раз обвинив его в узурпации судебной власти, сообщают «РИА новости». Данное уголовное дело стало четвертым по счету делом, однако источники, близкие к сути данного вопроса заверяют в том, что против Порошенко готовится к возбуждению еще не меньше десятка различных делопроизводств.