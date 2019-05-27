На выставке "Металлообработка-2019" продемонстрируют новейшие возможности робототехники

В рамках реализации национальной программы - Цифровая Экономика, на 20-й международной специализированной выставке "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности - "Металлообработка-2019" будет представлен проект создания Автономного Производственного Модуля, который является новейшей разработкой в сфере робототехники. Новинка продемонстрирует возможности роботизации и интернета вещей в сфере металлообработки. По замыслу разработчиков, данный инновационный проект сможет освободить человека от выполнения многих механических процессов на производстве.