Белоруссия возвращает в Россию "грязную нефть"

Официальный представитель концерна "Белнефтехим" заявил, что белорусская сторона начала возвращать в Россию загрязненную нефть, которая ранее поступала по нефтепроводу "Дружба". Так, по его словам, было возвращено уже порядка 80 тыс. тонн. Возврат нефти производится согласно "дорожной карте", согласованной ранее вице-премьерами России и Белоруссии Дмитрием Козаком и Игорем Ляшенко. Всего планируется вернуть порядка 1,2 млн. тонн загрязненного сырья, пишет Интерфакс.