Кудрин дал свой прогноз по росту ВВП России

Глава Счетной палаты России представил свой прогноз по росту ВВП России на 2019 год. Согласно его прогнозу, данный показатель не превысит 1% по итогам текущего года. Тем не менее, официальной целью экономического роста в России, которую планируется достичь к окончанию года, является показатель в 1,3%. Однако, Кудрин, который и ранее заявлял о том, что стране не удастся достичь запланированного показателя, считает, что рост ВВП России в 2019 году может быть даже ниже его прогноза в 1%, пишет ТАСС.