Российские ученые представили уникальные инновационные разработки в станкостроении

Во время 20-й международной специализированной выставки "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности - "Металлообработка-2019" представители Института лазерных и сварочных технологий Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) представили свои новейшие уникальные разработки в области металлообработки, которые не имеют аналогов в мире. Среди новинок отрасли была продемонстрирована инновационная серийная установка по лазерному выращиванию крупногабаритных изделий, а также образцы изделий, которые были получены с помощью нового оборудования.