Индия представит новинки станкостроения на выставке "Металлообработка-2019"

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Российской Федерации г-н Д.Б. Венкатеш Варма посетил 20-ю международную специализированную выставку "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности - "Металлообработка-2019". Посол принял участие в открытии стенда ООО "Гровер Интернэшнел", которое является официальным представителем станкостроительных предприятий страны. Индия ежегодно принимает участие в выставке, представляя новейшую продукцию предприятий отрасли металлообработки, которая занимает лидирующие позиции на мировом рынке.