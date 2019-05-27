В Москве начала работу выставка "Металлообработка-2019"

27 мая в Москве в здании ЦВК "Экспоцентр" начала работу 20-я международная специализированная выставка "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности - "Металлообработка-2019". В мероприятии, которое проходит под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, принимают участие ведущие отечественные и зарубежные представители отрасли, а также представители технических вузов России. В этом году 1200 произво­ди­те­лей и постав­щи­ков из 33 стран мира представят на выставке новинки оборудования в сфере металлообрабатывающей промышленности, а российские ученые продемонстрируют новые уникальные разработки, которые не имеют аналогов в мире.