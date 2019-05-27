Зеленский заявил, что депутаты уничтожили Раду

Новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский продолжает наводить порядок во властных структурах. Так, он выступил с обращением к депутатам Рады. Как сообщает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ, глава Украины заявил парламентариям, что их работа «уничтожила легитимность Рады». После этого он обратился с призывом выступить за реформаторские законопроекты, что поможет восстановить доверие украинцев «к представительной демократии». Зеленский также предложил не испортить данные законопроекты «коррупционными выходками».