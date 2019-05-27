Дональд Трамп «очень доволен» Ким Чен Ыном
27.05.2019 10:31
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Американский президент Дональд Трамп высказался относительно ситуации в КНДР, заявив, что доволен происходящим, передает РИА Новости.
«Я очень доволен тем, как развиваются события. Я считаю, что Ким Чен Ын хочет создать страну с большой экономической силой», — подчеркнул глава Штатов.
Трамп также отметил, что северокорейский лидер осознает факт того, что ядерное оружие не может привести к долгожданному экономическому процветанию страны, и что Ким Чен Ын – очень умный человек.
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