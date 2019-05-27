Дональд Трамп «очень доволен» Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп высказался относительно ситуации в КНДР, заявив, что доволен происходящим, передает РИА Новости.

«Я очень доволен тем, как развиваются события. Я считаю, что Ким Чен Ын хочет создать страну с большой экономической силой», — подчеркнул глава Штатов.

Трамп также отметил, что северокорейский лидер осознает факт того, что ядерное оружие не может привести к долгожданному экономическому процветанию страны, и что Ким Чен Ын – очень умный человек.