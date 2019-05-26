Уникальный 2300-летний щит из коры найден в Лестершире

Археологи обнаружили в Лестершире удивительный и не имеющий аналогов 2300-летний щит железного века из коры дерева. Исследователи утверждают, что щит является изумительной международно значимой находкой, представляющей собой единственный пример такого рода, когда-либо найденный в Европе. Открытие щита, сделанного между 395 и 250 годами до н.э., полностью опровергло предположения об оружии, которое использовалось в железном веке , вызвав безрадостную реакцию среди экспертов того периода.

"Это абсолютно феноменальный объект, одна из самых удивительных, значимых на международном уровне находок, с которыми я столкнулась в своей карьере", - сказала Джулия Фарли, куратор британских и европейских коллекций железного века в Британском музее.

Щит был обнаружен в 2015 году археологами из Археологической службы Лестерского университета в месте, расположенном недалеко от реки Сор. По словам Мэтта Бимиша, ведущего археолога службы, органические объекты этого периода очень редко выживают, но щит сохранился в заболоченной почве.

"Корабельные щиты того времени были совершенно неизвестны в северном полушарии", - сказал Бимиш. "Предполагалось, что материал, возможно, был слишком хрупким для использования на войне. Однако эксперименты по переработке оружия в ольхе и иве показали, что щит толщиной 3 мм был бы достаточно прочным для битвы, но невероятно легким. Вероятно, вопреки предположениям, подобное оружие было широко распространено".

Щит сделан из зеленой коры, которая укреплена внутренними деревянными планками, описанными Бимишем как "корсет из китового дерева из расщепленной твердой древесины", и окружена орешником. Затем податливое зеленое дерево затягивалось по мере высыхания, придавая щиту прочность и формируя закругленные прямоугольники в слегка "изогнутую" форму, похожую на тонкую восьмерку.

Щит был передан в дар Британскому музею, где он будет выставлен в следующем году, пишет The Guardian.