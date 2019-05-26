Порошенко грозит арест всех его активов

Юрист Андрей Портнов заявил, что собирается обратиться в Государственное бюро расследований Украины с инициативой об аресте всех активов бывшего президента Украины Петра Порошенко. По словам Портнова, это будет являться превентивной мерой по уголовным делам, которые возбуждены против Порошенко. Юрист намерен требовать ареста всего имущества, которое указано Петром Порошенко в декларации за прошлый год, пишет ТАСС.