Турцию подозревают в отправке оружия противникам Сирии и России

Как сообщил собственный источник информационного агентства Reuters, который ссылается на представителей сирийской оппозиции, занимающих высокое положение, а также собственные источники в повстанческих группах, Турция увеличила поставки оружия повстанцем в Идлибе. По словам источника, это произошло после того, как турецкая сторона не смогла убедить Россию в том, что необходимо прекратить наступление на территории, занятые повстанцами в Идлибе, пишет РБК.