Россия войдет в ТОР-12 туристических стран к 2025 году

В 2025 году Россия войдет в ТОР-12 самых популярных туристических направлений в мире. Такими планами развития туристической отрасли поделилась руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, планируется, что в 2025 году доля туристической отрасли в ВВП страны будет составлять порядка 4,8%, а экспорт услуг, оказываемых страной в сфере туризма, будет доведен до общей суммы в $21 млрд. Догузова рассчитывает добиться таких показателей уделяя еще большее внимание развитию внутреннего туризма в России, а также упрощению визового режима, пишет ТАСС.