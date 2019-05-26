Украина грозит России "гамбургскими" санкциями из-за моряков

Международный трибунал по морскому праву ООН вынес решение, согласно которому Россия должна освободить украинских моряков, незаконно пересекших российскую государственную границу в Керченском проливе, а также вернуть Украине три конфискованных судна. При этом представителя российской стороны не было на заседании суда, так как Россия считает, что данный трибунал не имеет полномочий рассматривать Керченский инцидент, а его решения не имеют юридической силы.

Со своей стороны Украина назвала решение Международного трибунала политической победой и намерена добиваться введения в отношении России "гамбургских" санкций в том случае, если российская сторона откажется выполнять вынесенное решение, пишет ТАСС.