Ученые рассказали, как можно избежать появления лишнего веса

По данным исследования Университета Грузии, ежедневное взвешивание может оказать значительный эффект для предотвращения появления лишнего веса. Новое исследование, которое фокусируется на эффективности ежедневного самостоятельного взвешивания, показало, что самое большое количество лишнего веса люди набирают во время праздничного сезона, а любое увеличение веса во время праздников способствует ежегодному увеличению веса.

В своем новом исследовании ученые изучили, как праздники влияют на здоровье. Было набрано 111 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет, которых разделили на две группы. Одна из групп ежедневно контролировала свой вес во время праздников, в то время как вторая вела свой обычный образ жизни. В конце периода исследования участники, которые взвешивались каждый день, либо сохраняли, либо теряли вес, в то время как контрольная группа набирала вес. Исследователи предполагают, что участники, которые взвешивают себя на ежедневной основе стали более осторожными в том, что они едят.

"Субъекты самостоятельно выбирают, как они собираются изменить свое поведение, что может быть эффективным, потому что мы знаем, что вмешательства не являются универсальными", - сказал Джейми Купер, автор исследования и доцент Университета Джорджии.

Результаты исследования доказали, что ежедневный контроль веса смог сыграть важную роль в потере и сохранении веса после его потери, совместно с другими изменениями поведения, пишет TechTimes.