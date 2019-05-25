Новая военная стратегия НАТО связана с "российской угрозой"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военные эксперты Альянса приняли новую военную стратегию. По его словам, это было необходимо из-за российской ядерной угрозы, которую страна все чаще и чаще применяет выстраивая взаимоотношения с НАТО. Столтенберг подчеркнул, что Альянсу необходимо быть готовым противостоять угрозам России, чтобы иметь возможность, как и раньше, защищать страны-члены НАТО и обеспечивать стабильность в мире, пишет ТАСС.