На Украине назвали Крым "плохим остатком СССР"

Крым - это плохой остаток СССР. С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак во время своего интервью украинскому информационному агентству УНИАН. По словам Хомчака, который сообщил, что отдыхал в Крыму около трех раз до 2010 года, он был откровенно шокирован тем, что увидел в регионе, а именно множественную рекламу российской водки. При этом Хомчак подчеркнул, что никогда больше не приедет отдыхать на полуостров, пишет RT.