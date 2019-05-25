Российская лента "Дылда" получила приз на Каннском кинофестивале

Российская кинолента "Дылда" молодого режиссера Кантемира Балагова была отмечена жюри Каннского кинофестиваля. Так, картина была заявлена для участия в секции "Особый взгляд", в которой, в основном, представлены необычные работы молодых режиссеров. Победителем секции стала лента "Невидимая жизнь Эвридики Гужман" кинорежиссера Карима Айнуза из Бразилии, а Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру, пишет РИА Новости.