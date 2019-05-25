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Все финалисты шоу "Голос.Дети" получат по миллиону рублей

25.05.2019 08:57
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Все финалисты шоу "Голос.Дети" получат по миллиону рублей

Руководство первого канала приняло решение объявить всех финалистов музыкального шоу "Голос.Дети" победителями конкурса. Также, все девять финалисты получат по одному миллиону рублей, которые будут потрачены на развитие их способностей. Ранее, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил решение руководства канала аннулировать результаты шоу, так как во время голосования была обнаружена фальсификация результатов, пишет Лента.ру.

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Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети»
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