ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) провел социологическое исследование, выяснив, насколько граждане России доверяют действующему президенту Владимиру Путину, сообщает «РБК». Порядка 32% опрошенных россиян заявили, что они доверили бы решение важнейших политических вопросов действующему президенту, остальная часть выбрала для подобной задачи других кандидатов. Однако, большая часть опрошенных все же доверяет Владимиру Путину и готова поддержать его.