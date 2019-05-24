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Mastercard не планирует развивать в России сервис по снятию наличных с помощью QR-кода

24.05.2019 22:20
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Mastercard не планирует развивать в России сервис по снятию наличных с помощью QR-кода

Компания «Mastercard» опровергла сообщения ряда СМИ о запланированном запуске тестовых испытаний системы, позволяющей снимать наличные средства при помощи QR-кода, сообщает «ТАСС». Однако компания сообщила, что намерена продолжать развитие системы по оплате платежей бесконтактным способом. Также представители компании подчеркнули, что Россия является наиболее перспективным и динамично развивающимся рынком для разработки различных платежных технологий.

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