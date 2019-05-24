Группа «Тинькофф» закрывает сервис «Тинькофф Ипотека»

Группа организаций «Тинькофф» заявила о закрытии своей программы по ипотечному кредитованию граждан, объявив о том, что последним днем для приема заявок обозначено 31 мая текущего года, сообщают «Банки.ру». Платформа «Тинькофф Ипотека» стала принципиально новым продуктом на рынке ипотечного кредитования, позволяю получить одобрение по жилищному займу полностью в режиме онлайн и всего с одним посещением банка-партнера программы. На текущий момент подобная система является не ликвидной, поскольку российский рынок работает по той модели, которая насчитывает строго фиксированное количество игроков на рынке.