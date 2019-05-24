Трамп заявил об отправке на Ближний Восток 1,5 тыс. военных

Дональд Трамп, являющийся президентом Соединенных штатов Америки, заявил об отправке 1,5 тыс. американских солдат на Ближний Восток, сообщает «РБК». Подобная мера связана с опасениями Вашингтона того факта, что интересы страны в регионе будут нарушены в связи с политической напряженностью между США и Ираном. Подобное усиление также гарантирует безопасность американских военнослужащих, которые уже находятся в регионе.