В Астрахани спустили на воду первый круизный лайнер

Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду для дальнейшей достройки в Астрахани. Строительством лайнера занимается судостроительный завод "Лотос" по заказу ОАО "Московское речное пароходство". Известно, что лайнер будет совершать круизы по Каспийскому и Черному морям. Вместимость судна составляет порядка 310 человек, а 155 комфортабельных кают различных классов и другие помещения судна будут оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха и проживания, пишет РИА Новости.