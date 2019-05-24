Рогозин заработал почти 30 млн рублей за 2018 год

За 2018 год глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заработал порядка 30 млн рублей. Такие данные содержатся в его декларации о доходах за прошлый год. Причем его доход по основному месту работы составил 23,47 млн рублей. При этом должность руководителя Роскосмоса Рогозин занимает с мая прошлого года, а до этого занимал пост вице-премьера Правительства РФ. Также, в его декларации, помимо прочего имущества, числятся земельный участок, общая площадь которого составляет 2373 кв. м, а также жилой дом площадью 782,7 кв. м, пишет RT.