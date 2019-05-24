Российские банки увеличили прибыль на 40%

Согласно информации, поступившей из Банка России, за период с января по апрель текущего года российские кредитные организации увеличили свою прибыль почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом совокупная прибыль 359 организаций составила 819 млрд рублей, в то время общий убыток, который по итогам указанного периода показали 99 банков, составил 69 млрд рублей, пишет ТАСС.