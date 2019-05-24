Вышел запрет на уличные табло с курсами валют

С 24 мая в России вступил в действие запрет на размещение информации о курсах обмена валют на уличных табло. Ранее, Центральный банк России, в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина, дал указание размещать всю информацию об обмене валют только внутри помещений. По мнению регулятора, данная мера поможет бороться с нелегальными обменными пунктами, которые часто маскируются под операционные банковские кассы, пишет РБК.