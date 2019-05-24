Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
24 МАЙ, 15:51 МСК
USD (ЦБ)    64,6106
EUR (ЦБ)    72,3186

24 МАЙ, 15:51 МСК
USD (ЦБ)    64,6106
EUR (ЦБ)    72,3186

Вышел запрет на уличные табло с курсами валют

24.05.2019 15:04
Комментарии
Вышел запрет на уличные табло с курсами валют

С 24 мая в России вступил в действие запрет на размещение информации о курсах обмена валют на уличных табло. Ранее, Центральный банк России, в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина, дал указание размещать всю информацию об обмене валют только внутри помещений. По мнению регулятора, данная мера поможет бороться с нелегальными обменными пунктами, которые часто маскируются под операционные банковские кассы, пишет РБК.

Комментировать (без регистрации)
Граждане могут потерять сбережения из-за СМС с кодами
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Сообразят на троих? Беларусь ведет переговоры о поставках нефти из Казахстана и ждет одобрения России

Сообразят на троих? Беларусь ведет переговоры о поставках нефти из Казахстана и ждет одобрения России
Политика

Лишь бы платили. Почему россияне не избавляются от «зарплатного рабства» в банках?

Лишь бы платили. Почему россияне не избавляются от «зарплатного рабства» в банках?
Исследования

Непризнанный кризис. Почему цены на бензин в России растут несмотря на компенсации нефтяникам?

Непризнанный кризис. Почему цены на бензин в России растут несмотря на компенсации нефтяникам?
Экономика

Искусственный отбор. По каким новым правилам в России будут искать одаренных детей?

Искусственный отбор. По каким новым правилам в России будут искать одаренных детей?
Общество

МВФ оставил Украину без денег, у «Турецкого потока» появились новые перспективы и другие новости

МВФ оставил Украину без денег, у «Турецкого потока» появились новые перспективы и другие новости
События и факты

Квадратный метр в цифре. Как в России внедряют цифровые технологии в строительстве?

Квадратный метр в цифре. Как в России внедряют цифровые технологии в строительстве?
Экономика

Узнай, страна

Путин поддержал проекты строительства новых школ и социокультурных объектов в Астраханской области

Путин поддержал проекты строительства новых школ и социокультурных объектов в Астраханской области

Эксперты Госдумы высоко оценили работу учреждений здравоохранения Тамбовской области

Эксперты Госдумы высоко оценили работу учреждений здравоохранения Тамбовской области

Во Владимирской области расширили и роботизировали выпечку хлеба без отрыва от производства

Во Владимирской области расширили и роботизировали выпечку хлеба без отрыва от производства

В Челябинской области запустили самую производительную в России линию по выпуску техизоляции

В Челябинской области запустили самую производительную в России линию по выпуску техизоляции

Новости дня

15:48 Герман Греф переизбран на пост главы Сбербанка Герман Греф переизбран на пост главы Сбербанка
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
14:48 Граждане могут потерять сбережения из-за СМС с кодами Граждане могут потерять сбережения из-за СМС с кодами
14:13 Определена дата «прямой линии» с Владимиром Путиным Определена дата «прямой линии» с Владимиром Путиным
13:53 ЛНР передала Украине 60 заключенных ЛНР передала Украине 60 заключенных
13:06 Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке
12:33 В Дагестане ликвидировали трех боевиков В Дагестане ликвидировали трех боевиков
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
11:32 В администрации Зеленского считают, что переговоры с Россией необходимы В администрации Зеленского считают, что переговоры с Россией необходимы

Узнай, страна!

14:05 Путин поддержал проекты строительства новых школ и социокультурных объектов в Астраханской области Путин поддержал проекты строительства новых школ и социокультурных объектов в Астраханской области
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
13:37 Эксперты Госдумы высоко оценили работу учреждений здравоохранения Тамбовской области Эксперты Госдумы высоко оценили работу учреждений здравоохранения Тамбовской области
12:57 Во Владимирской области расширили и роботизировали выпечку хлеба без отрыва от производства Во Владимирской области расширили и роботизировали выпечку хлеба без отрыва от производства
11:42 Омских предпринимателей приглашают на бесплатный бизнес-форум Омских предпринимателей приглашают на бесплатный бизнес-форум
22 МАЙ, 16:31 В Астраханской области по поручению Путина сформируют программу развития рыбной отрасли В Астраханской области по поручению Путина сформируют программу развития рыбной отрасли
20 МАЙ, 16:05 Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: предприниматель – это звучит гордо Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: предприниматель – это звучит гордо
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
15 МАЙ, 16:09 Владимир Путин поручил восстановить ливнёвку в Астрахани Владимир Путин поручил восстановить ливнёвку в Астрахани
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter