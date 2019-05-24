ЛНР передала Украине 60 заключенных

Власти ЛНР передали украинской стороне 60 заключенных, осужденных еще до того, как произошел конфликт на территории Донбасса. Также, как уточняет РИА Новости, эти люди выразили желание отбывать дальнейшее наказание за пределами Луганской республики. Собственно процесс по передаче этих лиц Украине начался еще в декабре 2018 года. По словам представителя ЛНР Ольги Кобцевой, этот шаг является «жестом доброй воли» со стороны ЛНР.