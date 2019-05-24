Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
24 МАЙ, 13:26 МСК
USD (ЦБ)    64,6106
EUR (ЦБ)    72,3186

24 МАЙ, 13:26 МСК
USD (ЦБ)    64,6106
EUR (ЦБ)    72,3186

В администрации Зеленского считают, что переговоры с Россией необходимы

24.05.2019 11:32
Комментарии
В администрации Зеленского считают, что переговоры с Россией необходимы

Глава администрации украинского президента Владимира Зеленского Андрей Богдан, выступая по телевидению, заявил, что необходимость в переговорах с Россией существует, передает РИА Новости.

«Если мы хотим мира, то разговаривать нужно», — подчеркнул Богдан. Отметив при этом, что, когда именно могут пройти переговоры, предстоит еще решить.

Также, как считает чиновник, ситуацию, которая сегодня происходит на востоке Украины, можно решить мирно, даже несмотря на то, что этот путь, возможно, будет тяжелым.

Комментировать (без регистрации)
США отказались от участия в главном экономическом форуме России
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Сообразят на троих? Беларусь ведет переговоры о поставках нефти из Казахстана и ждет одобрения России

Сообразят на троих? Беларусь ведет переговоры о поставках нефти из Казахстана и ждет одобрения России
Политика

Лишь бы платили. Почему россияне не избавляются от «зарплатного рабства» в банках?

Лишь бы платили. Почему россияне не избавляются от «зарплатного рабства» в банках?
Исследования

Непризнанный кризис. Почему цены на бензин в России растут несмотря на компенсации нефтяникам?

Непризнанный кризис. Почему цены на бензин в России растут несмотря на компенсации нефтяникам?
Экономика

Искусственный отбор. По каким новым правилам в России будут искать одаренных детей?

Искусственный отбор. По каким новым правилам в России будут искать одаренных детей?
Общество

МВФ оставил Украину без денег, у «Турецкого потока» появились новые перспективы и другие новости

МВФ оставил Украину без денег, у «Турецкого потока» появились новые перспективы и другие новости
События и факты

Квадратный метр в цифре. Как в России внедряют цифровые технологии в строительстве?

Квадратный метр в цифре. Как в России внедряют цифровые технологии в строительстве?
Экономика

Узнай, страна

Во Владимирской области расширили и роботизировали выпечку хлеба без отрыва от производства

Во Владимирской области расширили и роботизировали выпечку хлеба без отрыва от производства

В Челябинской области запустили самую производительную в России линию по выпуску техизоляци

В Челябинской области запустили самую производительную в России линию по выпуску техизоляци

В Воронежской области запущен новый завод по производству экологически чистой гофроупаковки

В Воронежской области запущен новый завод по производству экологически чистой гофроупаковки

В Краснодаре изготовили первый современный станок с ЧПУ для предприятия из Евросоюза

В Краснодаре изготовили первый современный станок с ЧПУ для предприятия из Евросоюза

Новости дня

13:06 Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
12:33 В Дагестане ликвидировали трех боевиков В Дагестане ликвидировали трех боевиков
10:46 В российской армии появилась новая должность – главный сержант В российской армии появилась новая должность – главный сержант
10:17 США отказались от участия в главном экономическом форуме России США отказались от участия в главном экономическом форуме России
09:29 Алексей Пушков заявил, что запрет для Нуланд посещать Россию – это закономерность Алексей Пушков заявил, что запрет для Нуланд посещать Россию – это закономерность
08:50 Игорь Коломойский требует вернуть долю в «Приватбанке» Игорь Коломойский требует вернуть долю в «Приватбанке»
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
08:35 Мировые эксперты обсудят применение цифровых технологий в недвижимости Мировые эксперты обсудят применение цифровых технологий в недвижимости

Узнай, страна!

12:57 Во Владимирской области расширили и роботизировали выпечку хлеба без отрыва от производства Во Владимирской области расширили и роботизировали выпечку хлеба без отрыва от производства
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
11:42 Омских предпринимателей приглашают на бесплатный бизнес-форум Омских предпринимателей приглашают на бесплатный бизнес-форум
23 МАЙ, 14:16 В Тамбове открывается театр на подушках премьерой спектакля для самых юных зрителей В Тамбове открывается театр на подушках премьерой спектакля для самых юных зрителей
22 МАЙ, 16:31 В Астраханской области по поручению Путина сформируют программу развития рыбной отрасли В Астраханской области по поручению Путина сформируют программу развития рыбной отрасли
20 МАЙ, 16:05 Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: предприниматель – это звучит гордо Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: предприниматель – это звучит гордо
15 МАЙ, 16:09 Владимир Путин поручил восстановить ливнёвку в Астрахани Владимир Путин поручил восстановить ливнёвку в Астрахани
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
14 МАЙ, 21:45 Президент Владимир Путин обсудил в Ахтубинске социально-экономическое развитие Астраханской области Президент Владимир Путин обсудил в Ахтубинске социально-экономическое развитие Астраханской области
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter