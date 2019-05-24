В администрации Зеленского считают, что переговоры с Россией необходимы

Глава администрации украинского президента Владимира Зеленского Андрей Богдан, выступая по телевидению, заявил, что необходимость в переговорах с Россией существует, передает РИА Новости.

«Если мы хотим мира, то разговаривать нужно», — подчеркнул Богдан. Отметив при этом, что, когда именно могут пройти переговоры, предстоит еще решить.

Также, как считает чиновник, ситуацию, которая сегодня происходит на востоке Украины, можно решить мирно, даже несмотря на то, что этот путь, возможно, будет тяжелым.