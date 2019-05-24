США отказались от участия в главном экономическом форуме России
24.05.2019 10:17
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Посол США в РФ Джон Хантсман отказался от участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ, 6-8 июня), передает ТАСС со ссылкой на сообщение представителя дипмиссии США в РФ Андреа Калан. Как уточняется, это связано с арестом и уголовным делом против американского инвестора, являющегося основателем инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви (сейчас он под домашним арестом).
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