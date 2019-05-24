Норвежские теплоходы начнут ходить на биотопливе из рыбы в 2021 году

Официальной представитель норвежской судоходной отрасли заявил о том, что к 2021 году в Норвегии теплоходы начнут использовать исключительно биологическое топливо, сообщает «ТАСС». Биологическим топливом выступит некий биогаз, который получается из отходов рыбного производства и лесной промышленности. По предварительным подсчетам, подобный размах использования экологически чистого топлива способен разительным образом поменять экологическую обстановку в стране, а в дальнейшем и во всем мире.