Самый богатый депутат Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир

Основываясь на данных, опубликованных думой города Сургут, Евгений Барсов, представляющий политическую партию ЛДПР, задекларировал 29 квартир и 10 самолетов, что автоматически делает его самым богатым депутатом региона, сообщают «РИА новости». Доход депутата за 2018 год составил порядка 33,5 млн рублей, а в декларации за 2016 год указана сумма в 11 млн рублей. Данных о доходах за 2017 нет, поскольку в это время депутат покинул «Единую Россию» и по итогам дополнительных выборов прошел кандидатом от партии «ЛДПР».