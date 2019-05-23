Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино

В московском Кремле была проведена церемония вручения государственных наград отличившимся своими достижениями и деятельностью гражданам России и иностранным гражданам, сообщает «РБК». Валентина Матвиенко, занимающая должность спикера Совета Федерации, была награждена орденом Святого апостола Андрея Первозванного, а Джанни Инфантино, являющемуся главой Международной федерации футбола (ФИФА), был вручен орден Дружбы.