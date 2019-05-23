Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино
23.05.2019 22:54
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В московском Кремле была проведена церемония вручения государственных наград отличившимся своими достижениями и деятельностью гражданам России и иностранным гражданам, сообщает «РБК». Валентина Матвиенко, занимающая должность спикера Совета Федерации, была награждена орденом Святого апостола Андрея Первозванного, а Джанни Инфантино, являющемуся главой Международной федерации футбола (ФИФА), был вручен орден Дружбы.
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