Польша получит чистую нефть 9-10 июня

Вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов заявил, что в настоящее время план поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Польшу согласован с белорусской стороной. Согласно договоренностям, чистая нефть начнет поступать в Польшу 9-10 июня. При этом, по его словам, польская сторона предварительно одобрила данный план и взяла небольшое время на его рассмотрение. Поэтому, если до 24 мая Польша официально согласует план поставок нефти, то российская сторона сможет начать выполнять заложенные в нем технические работы, а поставки начнутся в установленное в плане время, пишет РИА Новости.