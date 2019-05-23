Сергей Скрипаль вышел на связь с родными

Как стало известно МК, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль вышел на связь со своей племянницей Викторией Скрипаль. Стало известно, что он звонил Виктории 9 мая, но не застал ее дома, поэтому оставил сообщение на автоответчике. Сергей Скрипаль поздравил родных с праздником и поинтересовался их здоровьем, также сообщив, что с ним и с его дочерью Юлией Скипаль все в порядке. При этом сообщается, что это не первый звонок Скрипаля родным. При этом Виктория уверена, что общается с ней именно Сергей Скрипаль - ее дядя.