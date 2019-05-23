В России введут обязательную фотофиксацию техосмотра

Депутаты Государственной думы РФ приняли законопроект об обязательной фотофиксации технического осмотра автомобилей. При этом из первоначальной редакции проекта закона было убрано обязательное требование проводить не только фото съемку, но и видеофиксацию техосмотра транспортного средства. При этом порядок проведения работ будет устанавливается Правительством РФ, а более серьезный контроль, по мнению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, поможет сократить количество ДТП с участием неисправных транспортных средств, пишет РИА Новости.