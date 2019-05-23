Зеленский не намерен вести переговоры с Россией

Согласно информации, распространенной Общественным телевидением, президент Украины Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией. Об этом президент заявил перед началом форума "IFORUM - 2019" во время своего общения с журналистами в Киеве. При этом, во время выступления на мероприятии Зеленский несколько раз упоминал о России. Так, по его словам, Россия во многих аспектах обогнала Украину, но, тем не менее, она все равно является агрессором, пишет ТАСС.