Призыв НАТО покинуть Крым является провокацией

Депутат Государственной думы РФ Сергей Железняк прокомментировал заявление главы военного комитета НАТО Стюарта Пича о том, что Россия должна покинуть территорию аннексированного ей Крымского полуострова, а также вывести войска из Крыма. По словам Железняка, подобное заявление можно рассматривать как провокацию и прямое вмешательство в дела суверенного государства. При этом депутат подчеркнул, что делая подобные громкие заявления, которые обычно этим и ограничиваются, НАТО стремится продемонстрировать свою роль "защитника" европейских ценностей и демократии, пишет Российская газета.