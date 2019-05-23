Песков прокомментировал запуск BBC Two шоу с "Путиным" в роли ведущего

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что британский развлекательный телеканал BBC Two собирается выпустить специальное развлекательное шоу, ведущим в котором будет кукла. Причем кукла-ведущий будет карикатурой на российского лидера Владимира Путина. По словам Пескова, про российского президента написано много книг, нарисовано много шаржей и сделано много карикатур. Тем не менее Владимир Путин не обращает на них никакого внимания, пишет РБК.