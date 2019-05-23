Российский сенатор рассказал о провале «украинской мечты»

Как считает российский сенатор Алексей Пушков, меркантильная «украинская мечта» не осуществится, передает Газета.ру со ссылкой на его микроблог Twitter. Комментируя заявление представителя новых властей страны о том, что Украина не выживет без НАТО и ЕС, Пушков отметил, что Украина всегда «выживала за чужой счет», в том числе и за счет России. А сегодня делает это уже за счет Евросоюза. Тем не менее, как отмечает сенатор, в Европейском союзе «дадут» только на «элитку», а вот простому «народу ничего не достанется».

«За чужой счет жить хорошо не выйдет. Не осуществится «украинская мечта», — резюмировал свою мысль Пушков.