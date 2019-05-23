В США утвердили резолюцию к пятилетию Евромайдана

Члены комитета по иностранным делам Сената США рекомендовали к принятию резолюцию, которая была приурочена к 5-летию так называемой украинской революции, передает Газета.ру со ссылкой на Facebook посольства Украины в США.

Как сообщается, этот документ поддерживает те самые демократические ценности, за которые «боролись» участники Евромайдана в 2014 году. Как подчеркивают американцы, рекомендованная резолюция – это подтверждение приверженности США к внедрению украинскими властями «демократических и рыночных реформ» на Украине.