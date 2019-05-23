Минтруд предложил сделать из ПФР публичную компанию

В Министерстве труда и социальной защиты РФ выступили с инициативой изменить организационно-правовую форму Пенсионного фонда России (ПФР), Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС). Специалисты ведомства считают, что данные фонды должны стать публично-правовыми компаниями, что поможет им более рационально и свободно заниматься инвестированием накоплений граждан, для получения большей прибыли. Данное предложение уже направлено на рассмотрение в Правительство РФ, пишет РБК.