Первые комплексы "Авангард" поступили на вооружение в российскую армию

Как сообщают в Министерстве обороны России, до конца 2019 года в Ракетных войсках стратегического назначения появится первый полк, оснащенный ракетными комплексами "Авангард". Так, в Ясненском ракетном соединении специалисты министерства уже подготовили всю необходимую для принятия боевой техники инфраструктуру. При этом, в ракетном соединении уже идет прием комплексов "Авангард" в эксплуатацию, пишет ТАСС.