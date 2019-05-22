Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Согласно новым правилам, начиная с 11 января текущего года все производители обязаны указывать на своей продукции, которая содержит растительные жиры, что она изготовлена с заменителем молочного жира. Специалисты Роскачества проверили, как производители выполняют новые нормативы. Так, специалистами ведомства была проверена молочная продукция, включающая молоко, кефир, сметану, йогурты, масло, творог и сыр, из 16 торговых сетей. Проверка показала, что нарушения в маркировке присутствуют только у 1% проверенной продукции, пишет РИА Новости.