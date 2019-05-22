Счетная палата проверила схему продажи билетов в Большой театр

Счетная палата РФ проверила расходование средств федерального бюджета Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром. Так, во время проверки были обнаружены проблемы в системе распространения билетов, которая действует в культурных учреждениях. По мнению специалистов Счетной палаты действующая система, при которой лучшие места бронируются для представителей министерств, спонсоров и т.д., позволяет спекулянтам воспользоваться отменой брони и выкупить билеты для последующей перепродажи, так как для их покупки не нужно использовать паспорт, пишет РБК.